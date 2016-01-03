5 نصائح للقضاء على السيلوليت أهمها ممارسة الرياضة

السمنة وزيادة الوزن من الأشياء التى تتسبب فى ظهور "السيلوليت" فى الجسم، ويعانى صاحب المشكلة فى سبيل التخلص منها بشتى الطرق، نظرا لتأثيرها السلبى على مظهر الجسم.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الإصابة "بالسيلوليت" تتسبب فى الكثير من الإحراج للشخص المصاب لأنها عبارة عن خيوط ممتدة ذات لون أبيض، ولذا يسعى الشخص المصاب للتخلص من هذه المشكلة.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة بعض النصائح للتخلص من علامات السيلوليت، ومنها:

>1- الخضراوات والفواكه تعد من أهم النصائح للحد من السيلوليت، ويعد الغذاء العنصر الأساسى للتخلص منه.

>2- تنشيط الدورة الدموية وتجديد خلايا الجسم وشدّه عن طريق الرياضة من أهم الأشياء التى ينصح الشخص باتباعها.

>3- شرب كميات كافية من الماء يخلصك من السيلوليت.

>4- هل تعلم أن التدخين يعد من أهم أسباب الإصابة بالسليلويت، ولذا عليك الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

>5- تناولك للأطعمة السريعة والغنية بالدهون من أهم أسباب ظهور السيلوليت فى الجسم، وأيضا الشخص المصاب بالسمنة.

وأخيرا تؤكد استشارى السمنة والنحافة، أنه يجب اتباع هذه النصائح للحفاظ والحد من إصابتك أو ظهور السيلوليت فى الجسم.