«هلال تبوك» يرفع جاهزيته لتساقط الثلوج على المرتفعات

تبوك - نواف العتيبي

رفعت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك جاهزية فرق المنطقة تحسباً لمواجهة أي طارئ وتحسباً لكثافة المتنزهين لجبل اللوز وعلقان لقرب تساقط الثلوج والأمطار على هذه المنطقة، حسب ما هو متوقع في مثل هذه الأوقات من كل عام.

وقال خالد العنزي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك إن الإدارة دعمت هذه المواقع بأربعة فرق إسعافية وفرقة طبية متقدمة موزعة على عدة مواقع وفرق جوالة على الطريق، بالإضافة إلى رفع جاهزية المراكز على الطريق (بئر بن هرماس والزيتة والشرف وحقل والبدع) ليصبح إجمالي الفرق القريبة من هذه المواقع تسعة فرق إسعافية وفرقة طبية متقدمة مع استمرار هذه الجاهزية حتى نهاية الأسبوع في أوقات الذروة. وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني والاستماع لنصائحهم بعدم الاقتراب من المواقع الخطرة وكذلك الالتزام بتعليمات السلامة المرورية.