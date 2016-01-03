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أطفال مكة المكرمة يوزعون وجبات صدقة عن شهداء الواجب

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أطفال مكة المكرمة يوزعون وجبات صدقة عن شهداء الواجب أطفال مكة المكرمة يوزعون وجبات صدقة عن شهداء الواجب
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أحد الأطفال يهدي سائق سيارة أجرة وجبة

مكة المكرمة – جمعان الكناني

    في بادرة وطنية وإنسانية وزع عدد من الأطفال بمكة المكرمة مئات الواجبات صدقة عن شهداء الواجب على الحد الجنوبي، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن الغالي.

وتأتي هذه المبادرة بدعم من معهد التدريب النسائي التابع لجمعية أم القرى الخيرية النسائية بمكة المكرمة، وشارك في هذه الحملة، الأطفال: كنان جمعان الكناني، وكرم جمعان الكناني، وعبدالإله محمد الزهراني، والطفلة دانة تركي الهذلي، وتم توزيع الوجبات على بعض الجاليات المقيمة والزائرة لمنطقة مكة المكرمة في عدد من أحياء العاصمة المقدسة وشوارعها.

وعبر الأطفال عن فرحتهم بما قاموا به وذلك كأقل واجب يقدم لأرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن بلاد الحرمين الشريفين ومقدساتها، مؤكداً أنهم فخورون بالجنود البواسل الذي يقدمون الغالي والنفيس في حماية وطننا الغالي من معتدٍ.

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