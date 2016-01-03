ندوة علمية عن مستجدات طب الأسرة في مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم

تنظم مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم ندوة علميّة تحت عنوان "مستجدات طب الأسرة"، برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، خلال يومي السبت والأحد 4 - 5 جمادى الأولى 1437 ه، الموافق 13- 14 فبراير 2016، بمشاركة نخبة واسعة من المتحدثين في مختلف تخصصات طب الأسرة والطب الباطني، حيث اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فعاليات هذه الندوة بواقع 18 ساعة تعليم طبي مستمر.

وعبر د. عبدالله الحربش نائب الرئيس لشؤون الأطباء بمجموعة د. سليمان الحبيب عن ثقته في أن تمثل تلك الفعاليات التعليمية إضافة حقيقية للارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للكادر الطبي بمنطقة القصيم، مؤكداً حرص المجموعة على تهيئة بيئة تعليمية قادرة على تطوير المهارات الفنية والعلمية لدى الأطباء بما يعود بالنفع على المراجعين. وذكر أن الندوة العلمية سوف تشهد أربع جلسات عمل يتخللها 12 محاضرة علمية، وثماني ورش عمل يحاضر بها أكثر من 16 متحدثاً، تتناول عددا من القضايا الطبية ذات الصلة والتي من بينها أمراض السمنة والسكري وعدداً من الأمراض المزمنة الشائعة في المجتمع مثل ارتفاع دهون الدم والضغط واضطرابات الغدة الدرقية، إلى جانب استعراض آخر المستجدات في تشخيص وعلاج أمرض الجهاز التنفسي الشائعة مثل (الربو، كورونا)، علاوة على عدد من المشكلات المتعلقة بالصحة العامة.

وأكد د. الحربش أن تنظيم تلك الفعاليات يأتي في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية التي اعتادت مجموعة الحبيب تقديمها للمساهمة في تطوير الأداء المهني للأطباء من داخل المملكة وخارجها، والاستفادة من أحدث مستجدات الأبحاث الطبية العالمية المتلاحقة في مجال الطب الباطني، وهو ما تتطلبه الحاجة الملحة لمثل هذه النوعية من المؤتمرات التي تساهم في الارتقاء بالأنشطة التعليمية الطبية.

وأشار إلى أن مجموعة د. سليمان الحبيب أولت التعليم الطبي اهتماماً بالغاً مؤكدة أن دورها لم يقتصر على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بل امتد ليشمل التعليم والتدريب والتأهيل، إذ نظمت أكثر من 700 مؤتمر ومحاضرة وورشة عمل بواقع أكثر من 3000 ساعة تعليم معتمدة، حاضر فيها حوالي 1400 متحدث، واستفاد من تلك الأنشطة أكثر من 60 ألفاً من العاملين بالمجال الصحي في كافة التخصصات.