رياح باردة تعصف بالطائف.. والضباب يغطي المواقع السياحية

الطائف - إسماعيل إبراهيم

انخفضت درجة الحرارة الصغرى في الطائف إلى مستوى خمس درجات مئوية لأول مرة خلال العام الجاري، وشهدت المحافظة طقساً بارداً مع رياح سطحية ساهمت في الحد من خروج الأهالي من منازلهم خشية تعرضهم لمخاطر أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية. وتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في كافة المواقع السياحية بالمحافظة، وفي فترة المساء كان الضباب كثيفاً في المرتفعات، وأدى ذلك إلى ركود الحركة المرورية في المرتفعات السياحية التي اختفت خلف كتل من الضباب الأبيض. وتعذرت حركة المركبات في مراكز الشفا والهدا والمراكز الجنوبية نظراً لتدني مدى الرؤية الأفقية، والأجواء الباردة التي كان لها دور في انخفاض المستوى التشغيلي لكافة مرافق الخدمات السياحية. ولا زالت الأمطار الخفيفة تهطل في المساء على جبال السروات الممتدة من أقصى غرب المحافظة إلى شرقها مروراً بجنوب الطائف التي تحتضن سلسلة من المواقع والتي تعد وجهات سياحية يجري العمل على تطويرها.

ومن المتوقع استمرار هذه الأجواء خلال الأسبوع الجاري، مما قد يدفع بالأهالي للخروج للتنزه بالمواقع الشمالية التي تتميز بدفئها في فصل الشتاء.