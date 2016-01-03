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فيديو في الجول - إيهاب جلال: الدوري سيكون صعبا على الأهلي والزمالك لو لم يتدخل الحكام

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فيديو في الجول - إيهاب جلال: الدوري سيكون صعبا على الأهلي والزمالك لو لم يتدخل الحكام فيديو في الجول - إيهاب جلال: الدوري سيكون صعبا على الأهلي والزمالك لو لم يتدخل الحكام

وجه إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة رسالة تهديد إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بخصوص المنافسة على درع الدوري هذا الموسم.

ويتصدر المقاصة جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن الداخلية الوصيف.

ويحقق المقاصة نتائج مبهرة هذا الموسم، حيث فاز على الأهلي والإسماعيلي ثم تعادل مع الزمالك اليوم السبت 2-2 في الجولة الـ12 من المسابقة.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي: "الدوري لن يكون سهلا على الأهلي أو الزمالك هذا الموسم".

واستدرك مضيفا "إلا لو حصل تدخل".

وأكمل جلال موضحا "أقصد تدخلا من الحكام بالتأكيد".

وأتم "الكل يخطئ وبالتأكيد لا أتحدث خطأ واحد ولكن عن الحكام الذين يفسدون مباريات كاملة".

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فيديو اليوم السابع

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