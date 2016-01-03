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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نهتم بخطط الشرطة أكثر من الاهتمام بترتيب جدول الدوري

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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نهتم بخطط الشرطة أكثر من الاهتمام بترتيب جدول الدوري مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نهتم بخطط الشرطة أكثر من الاهتمام بترتيب جدول الدوري

قال أشرف خضر المدير الفني المؤقت للإسماعيلي إن يتوقع مواجهة صعبة ضد اتحاد الشرطة يوم الأحد في الدوري المصري.

ويحل الشرطة ضيفا على الإسماعيلي ضمن الجولة 12 من المسابقة.

وقال خضر في تصريحات لـ FilGoal.com يوم السبت: "لن ننظر إلى ترتيب الفريق في جدول مسابقة الدورى ولكن نهتم أكثر بالفكر الفني الجديد للفريق الذي يقوده فتحي مبروك".

وأضاف "كما نهتم بالروح العالية التي يلعب بها لاعبي فريقي بجانب التنظيم الدفاعي".

ويحتل الدراويش المركز السابع في الدوري برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الشرطة في المركز الـ16 بست نقاط.

وأتم المدير الفني المؤقت للاسماعيلي أن الفريق جاهز لتلك المباراة من واقع رغبته في مواصلة الانتصارات التي بدأت بلقاء إنبي الأخير.

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