أهالى سنديون بكفر الشيخ يقطعون الطريق احتجاجا على انقطاع الكهرباء

قطع عدد من أهالى قرية سنديون، التابعة لمركز فوة بكفر الشيخ، الطريق، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى، وقال الأهالى إن التيار دائم الانقطاع بالقرية لساعات طويلة، ورغم تعدد شكواهم لا يهتم أحد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد الأهالى أنهم لن يفتحوا الطريق إلا بعد أن يستجيب المسئولون لمطالبهم، ويهتمون بقريتهم، مؤكدين أنهم مصريون ومتساوون مع المسئولين فى الحقوق والواجبات.
يذكر أن أهالى سنديون، نظموا وقفة احتجاجية فى المكان الذى غرقت فيه المعدية، التى راح ضحيتها 15 غريقًا، احتجاجا على تجاهل القرية، وفوجئوا بانقطاع التيار الكهربائى، فقاموا بقطع الطريق احتجاجا على ذلك.