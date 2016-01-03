أهالى سنديون بكفر الشيخ يقطعون الطريق احتجاجا على انقطاع الكهرباء

قطع عدد من أهالى قرية سنديون، التابعة لمركز فوة بكفر الشيخ، الطريق، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى، وقال الأهالى إن التيار دائم الانقطاع بالقرية لساعات طويلة، ورغم تعدد شكواهم لا يهتم أحد.

وأكد الأهالى أنهم لن يفتحوا الطريق إلا بعد أن يستجيب المسئولون لمطالبهم، ويهتمون بقريتهم، مؤكدين أنهم مصريون ومتساوون مع المسئولين فى الحقوق والواجبات.

يذكر أن أهالى سنديون، نظموا وقفة احتجاجية فى المكان الذى غرقت فيه المعدية، التى راح ضحيتها 15 غريقًا، احتجاجا على تجاهل القرية، وفوجئوا بانقطاع التيار الكهربائى، فقاموا بقطع الطريق احتجاجا على ذلك.