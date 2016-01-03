مرور الجيزة:أوناش المرور لرفع السيارات المتروكة بالشوارع استعدادا لـ25 يناير

عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من تواجد الأوناش المرورية بالشوارع والميادين لرفع السيارات المتروكة التى تستخدم فى العمليات الإرهابية، استعدادًا لإحياء ذكرى ثورة يناير، كما يتم منع كل السيارات التى تقف فى مخالفات الانتظار الخاطئ بمحيط الكنائس استعدادًا لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد وكذلك الأمر لإزالة أى معوقات من الطرق والشوارع المؤدية إليها.

كما شنت إدارة المرور حملات مرورية مكبرة بمناطق العمرانية وشارع فيصل وتمت إزالة 40 سيارة متروكة للحد من العمليات الإرهابية كما يتم الدفع بالأوناش أعلى المحاور لإزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة.