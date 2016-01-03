خليفة: شكراً محمد بن راشد

توجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمرور 10 سنوات من حكمه وحكومته، متمنياً له عطاء أكبر لدولته وشعبه في العشرية المقبلة، وأكد أن سموه يخصص كل عام يوم جلوسه لشكر غيره، «واليوم نحن نقول له شكراً محمد بن راشد.. شكراً لكل ما قدمت من أجل دولة الإمارات، ومن أجل أمتك العربية والإسلامية، ومن أجل العالم، شكراً لتجربتك الإدارية والإنسانية والاقتصادية والتنموية والفكرية». وقال سموه: «أشكره باسمي وباسم إخواني أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وباسم شعبي».

وأضاف: «يكمل أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه الأيام عشر سنوات من الحكم ومن قيادته لحكومة رشيدة جعلها من أكثر الحكومات تطوراً واستطاع أن يرفع ترتيبها التنافسي عالمياً، وأن يصنع مؤسسات وفرق عمل تهتم بسعادة المواطنين».

وأشاد بتميز سموه في ترسيخ التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وقيادة اقتصاد وطني متوازن ومستدام. وقال سموه: تابعناه وهو يلهم آلاف الشباب ويسهم في ترسيخ التلاحم بين شعب الإمارات وقيادته وتعزيز بيت إماراتي متوحد ومتماسك وقوي في وجه التغييرات العاصفة التي مرت بها منطقتنا».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعكس قوة الصلة والتلاحم بين قيادات الدولة، حفظهم الله.