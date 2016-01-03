حظك اليوم برج الدلو الإثنين 2016/1/4

حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>الأمور لا تسير على ما يرام فى الوقت الحالى، وهو ما ينعكس بالسلب على تطورك المهنى، حيث إنك تعانى من جمود وثبات فى العمل، وسبب ذلك هو عدم اطلاعك على الأشياء الحديثة فى مجال عملك، وأنك تنغلق على ذاتك بشكل كبير، لذا حاول الخروج من هذه الحالة فى أقرب وقت.>تعيش فى أجواء عاطفية سعيدة هذه الأيام مع شريك حياتك، حيث إنكما تقضيان أوقات سعيدة سوياً، حيث تسافران إلى أماكن جديدة فى نزهة رومانسية، وهذا ما تحتاجه فى حياتك هذه الأيام.>حالتك الصحية فى أفضل أحوالها، ولكن يجب أن تهتم بحالتك الصحية فى كل الأحوال، لأن الوقاية خير من العلاج، وتأكد أنك تحافظ على صحتك وتبتعد عن كل ما يسبب لك الإصابة بالأمراض.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب ألا تصاب بخيبة الأمل أو الملل خلال الوقت الحالى، لأن هذا الأمر سوف ينعكس بالسلب على عملك وعلى علاقتك بشريك حياتك، فبالرغم من أن الأجواء سعيدة فى محيطك إلا إن هناك بعض الأشياء البسيطة التى قد تكدر صفوك، لذا تنبه جيداً لهذا الأمر ولا تقع عرضة لخطر الإحباط والملل.