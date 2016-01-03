حظك اليوم برج الدلو الإثنين 2016/1/4

حظك اليوم لبرج الدلو:
>على الصعيد المهنى:
>الأمور لا تسير على ما يرام فى الوقت الحالى، وهو ما ينعكس بالسلب على تطورك المهنى، حيث إنك تعانى من جمود وثبات فى العمل، وسبب ذلك هو عدم اطلاعك على الأشياء الحديثة فى مجال عملك، وأنك تنغلق على ذاتك بشكل كبير، لذا حاول الخروج من هذه الحالة فى أقرب وقت.
على الصعيد العاطفى:
>تعيش فى أجواء عاطفية سعيدة هذه الأيام مع شريك حياتك، حيث إنكما تقضيان أوقات سعيدة سوياً، حيث تسافران إلى أماكن جديدة فى نزهة رومانسية، وهذا ما تحتاجه فى حياتك هذه الأيام.
على الصعيد الصحى:
>حالتك الصحية فى أفضل أحوالها، ولكن يجب أن تهتم بحالتك الصحية فى كل الأحوال، لأن الوقاية خير من العلاج، وتأكد أنك تحافظ على صحتك وتبتعد عن كل ما يسبب لك الإصابة بالأمراض.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب ألا تصاب بخيبة الأمل أو الملل خلال الوقت الحالى، لأن هذا الأمر سوف ينعكس بالسلب على عملك وعلى علاقتك بشريك حياتك، فبالرغم من أن الأجواء سعيدة فى محيطك إلا إن هناك بعض الأشياء البسيطة التى قد تكدر صفوك، لذا تنبه جيداً لهذا الأمر ولا تقع عرضة لخطر الإحباط والملل.