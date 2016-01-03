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حظك اليوم برج السرطان يوم الإثنين 2016/1/4

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حظك اليوم برج السرطان يوم الإثنين 2016/1/4 حظك اليوم برج السرطان يوم الإثنين 2016/1/4

على الصعيد المهنى:


>تتعرض لأمر ما سوف يهدر طاقتك ويجعلك مُتشتتا إلى حد كبير، لذا حاول أن تركز أكثر وتقوم بإنجاز كافة المهام المطلوبة منك، ولا تدع المُحبطين يسيطرون عليك ويفقدوك عزيمتك.

على الصعيد العاطفى:


>حالة من الضجر تسيطر على علاقتك بالحبيب، فحاول قدر الإمكان تقديم كل ما هو مطلوب منك فى هذه العلاقة، لأن الحبيب لم يعد قادرا على الانتظار أكثر من ذلك، خصوصا أن علاقتكما سيئة منذ فترة طويلة.

على الصعيد الصحى:


>لا تهتم بصحتك بالشكل الكافى، فمن الضرورى أن تتخلص من هذه الطريقة، وتقوم بإجراء الفحوصات المطلوبة منك كل فترة، حتى لا تندم فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يتوقع علماء الفلك عاما جيدا، ويأكدوا أن الظروف ستتحسن بدرجة كبيرة فى الفترة المقبلة، كذلك لا يجب أن تكون متهورا فى اتخاذ القرارات المطلوبة منك، وكل شىء سيكون على ما يرام.

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مصر 365

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