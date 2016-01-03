برج القوس حظك ليوم الإثنين 2016/1/4

برج القوس حظك اليوم على الجانب المهنى:

برج القوس على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>وضعك فى العمل ليس على ما يرام، خصوصا أن هناك الكثير من المنافسين لك، فمن الأفضل لك فى مثل هذه المواقف أن تحافظ بهدوء على موقعك لأنك سريع الغضب ومن الممكن أن يكون لهذا تأثير سلبى عليك.>العلاقة بينك وبين الشريك اليوم ليست على ما يرام، لأنك أهملته فى الفترة الماضية فحاول أن تعيد الأمور إلى طبيعتها مع بعض المبادرات اللطيفة.>الوضع الصحى لك يحتاج بعض الاهتمام فى الفترة المقبلة أكثر من ذلك، ومن الضرورى أن تقوم بالفصوحات الطبية المطلوبة منك حتى تطمئن على نفسك.>الاطلاع على العالم يساعدك على تجاوز الأزمات المحيطة بك بكل سهولة، حيث إنه من الأفضل أن تكون هادئ قدر الإمكان حتى تحصل على ما تريد، فهذه الأيام كل الفرص فى صالحك فلا تضيعها.