برج الأسد حظك اليوم الإثنين 2016/1/4

برج الأسد على الصعيد المهنى:
>تواجه صعوبات فى التعامل مع الآخرين اليوم، خاصة مع زملاء العمل المزاجيين الذين يجعلون من الصعب إجراء حوار فعال معهم. ستكون افضل حالاً إذا تجنبت طرح أى قضايا مهمة اليوم وأجلتها إلى يوم آخر.
على الصعيد العاطفى:
>لا أحد ولا حتى من تحب سيكون قادرًا على تغيير رأيك اليوم خاصة إذا كنت مصرّا على الحصول على ما تريده فى علاقة الحب الخاصة بك، الثبات على موقفك أمر إيجابى وتصميمك هذا سيكون معديًا ولكن يجب أن تحترم آراء الأخرين وتتحلى ببعض المرونة.
برج الأسد على الصعيد الصحى:
>تشعر اليوم بأن أداءك بطىء بعض الشىء حاول أن تتخلص من الكسل واخرج فى نزهة تغير من مزاجك خاصة مع تعرضك للهواء النقى، والرياضة أيضًا ستكون مفيدة فى هذا الوقت خاصة انها ستساعدك فى معالجة اى قضايا لها علاقة بالوزن.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>تحاول تمضية اليوم بأى طريقة وتتهرب من مواجهة المشكلات، وقد يكون هذا سلوكا جيدا إذا كان مؤقتا وإذا كنت تفكر فى شحن طاقتك من أجل مواجهة المشكلات بطاقة كاملة وتركيز شديد، ولكن لا تحول هذا إلى أسلوب حياة تتبعه طوال الوقت.