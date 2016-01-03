حظك اليوم برج الجدى ليوم الإثنين 2016/1/4

على الصعيد المهنى:

>شخصيتك القوية وطموحك الزائد سيساعدوك على تجاوز كافة المشاكل التى تعانى منها على مستوى العمل، ولكن عليك أن تتوخى الحذر من جانب بعض زملاء العمل. على الصعيد العاطفى:

>علاقتك بالحبيب جيدة فقط عليك أن تتعامل معه بشكل أفضل، ولا تدع الإحباط يسيطر عليك وتقرب من الحبيب، فهذا هو الأفضل لعلاقتكما. على الصعيد الصحى:

>حافظ على صحتك، لأن ما تفعله سيؤثر عليك فيما بعد سلباً، فابتعد عن كافة الأمور غير الصحية، التى قد يكون لها تأثيراً فى المستقبل. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك أن عملك يتعرض هذه الأيام لبعض الأزمات الطارئة، لذا لا تدع التوتر والقلق يسيطران عليك فيجب أن تكون قادرًا على التعامل مع كل هذه المتغيرات بصدر رحب أكثر من ذلك، فينصحك الخبراء بضرورة الحصول على الراحة الكافية لكى تسترد عافيتك.

شبكةعيونالإخبارية

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