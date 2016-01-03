برج العذراء حظك اليوم الإثنين 2016/1/4

برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>مستوى إنتاجيتك فى العمل اليوم يحقق تقدما ملحوظًا، وذلك نتيجة حسن إدارتك للوقت، كلما أنجزت اكثر كلما تمتلئ بالحماس من أجل تحقيق أهداف إضافية وهذه الحالة الإيجابية ستنعكس عليك بنجاح كبير فى نهاية اليوم.>حماسك للخطط الرومانسية الحالية ينقصه بعض المرونة فى مواجهة خيبة الأمل خاصة فيما يتعلق بظروف الشريك التى قد تسبب تأجيل بعض الخطط للأشياء التى قررتما القيام بها معا. حاول أن تتحكم فى مشاعرك ولا تجعل عفويتك تسيطر عليك.>حاول أن تحافظ على مستويات توترك منخفضة اليوم ولا تندمج فى جدالات غير مجدية. استخدم تقنيات التنفس العميق واليوجا للحد من التوتر وخلق جو متناغم فى منزلك، تأكد أن كل شيء سيمر فلا ترهق نفسك بالتفكير زيادة عن اللزوم.>المرونة هى أهم ما تحتاجه اليوم فأنت ذكى بما فيه الكفاية لتدرك إلى أى درجة تحتاج الانحناء للعاصفة دون أن تفقد مصداقيتك. عندما تواجه الخلافات لا تستسلم للضغوط ولا تنهار فى منتصف الطريق وفى الوقت نفسه لا تجعل الآخرين يجبرونك على أن تسلك طرقًا لا تشعرك بالراحة.