برج العقرب حظك اليوم الإثنين 2016/1/4

برج العقرب على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تتعامل بحساسية شديدة فى العمل اليوم وتعانى من تردد واضح يمنعك من اتخاذ قرارات حاسمة، ورغم ذلك لا تتنبه فى تعاملاتك إلى مشاعر الآخرين ولا تهتم بها وتتعامل مع البعض بقسوة شديدة قد تخلق عداوات بينك وبينهم.>ظروف جديدة تتكشف لك اليوم بطريقة دراماتيكية فى علاقة حبك الحالية. يجب أن تعبر عن ما فى قلبك دون أى شروط أو قيود أو حتى مطالب، وتبذل قصارى جهدك للتواصل مع شريكك بأكبر قدر ممكن من الوضوح لأن هذا هو الحل الوحيد للوضع الحالى.>الكسل الذى تعانيه والبطء فى الآداء هو مرحلة مؤقتة حاول أن تخارج منها فى أسرع وقت وأن تحارب هذا الميل إلى التكاسل بالخروج من المنزل وأن تغير روتين يومك وتمارس الرياضة.>يراك العالم كشخص قوى فلا تتنازل عن هذه الصورة ولا تحطمها وحاول أن تتعامل بمزيد من الثقة فى حياتك ومع الآخرين خاصة أن الناس ينتظرون منك أن تأخذ بزمام الأمور فى الشراكات التى تقيمها.