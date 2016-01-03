برج العقرب حظك اليوم الإثنين 2016/1/4

برج العقرب على الصعيد المهنى:
>تتعامل بحساسية شديدة فى العمل اليوم وتعانى من تردد واضح يمنعك من اتخاذ قرارات حاسمة، ورغم ذلك لا تتنبه فى تعاملاتك إلى مشاعر الآخرين ولا تهتم بها وتتعامل مع البعض بقسوة شديدة قد تخلق عداوات بينك وبينهم.
على الصعيد العاطفى:
>ظروف جديدة تتكشف لك اليوم بطريقة دراماتيكية فى علاقة حبك الحالية. يجب أن تعبر عن ما فى قلبك دون أى شروط أو قيود أو حتى مطالب، وتبذل قصارى جهدك للتواصل مع شريكك بأكبر قدر ممكن من الوضوح لأن هذا هو الحل الوحيد للوضع الحالى.
برج العقرب على الصعيد الصحى:
>الكسل الذى تعانيه والبطء فى الآداء هو مرحلة مؤقتة حاول أن تخارج منها فى أسرع وقت وأن تحارب هذا الميل إلى التكاسل بالخروج من المنزل وأن تغير روتين يومك وتمارس الرياضة.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>يراك العالم كشخص قوى فلا تتنازل عن هذه الصورة ولا تحطمها وحاول أن تتعامل بمزيد من الثقة فى حياتك ومع الآخرين خاصة أن الناس ينتظرون منك أن تأخذ بزمام الأمور فى الشراكات التى تقيمها.