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برج الميزان حظك اليوم الإثنين 2016/1/4

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برج الميزان حظك اليوم الإثنين 2016/1/4 برج الميزان حظك اليوم الإثنين 2016/1/4

برج الميزان على الصعيد المهنى:


>عملك يتطلب مجهودًا شاقًا اليوم اكثر من المعتاد، ستشعر بعدم الراحة وبأنك مقيد بالتزامات لا تنتهى، وهو ما يدفعك إلى التفكير فى تغيير حان وقته ولكن كن حذرا من التهور.

على الصعيد العاطفى:


>الرغبات العاطفية لديك قوية جدا اليوم وقد يصعب عليك إدارتها والتخكم بها، خاصة إذا كان هناك شىء درامى يدور فى علاقة الحب الخاصة بك فى الوقت الراهن، ولكن إذا فتحت قلبك لشريكك ستنتهى كل مشاكلك.

برج الميزان على الصعيد الصحى:


>الدفء العائلى سيجعل مستويات التوتر لديك تنخفض كثيرًا مما ينعكس إيجابا على صحتك، خاصة مع شعورك بالدعم والتقدير من المحيطين بك، وارتفاع معنوياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>إنه شىء جيد أن تحافظ على آمالك عالية، ولكن عليك أن تعرف أيضًا الوقت اللازم لمواجهة الحقيقة وإدراك الواقع بدون مبالغة فى التوقعات كى لا تصاب بالإحباط.
>ستحكم السيطرة على الأمور أكثر فى الفترة المقبلة رغم أنك تواجه موجات تغيير قوية.

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مصر 365

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