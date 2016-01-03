حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الإثنين 4 يناير 2016

برج الحوت حظك ليوم الإثنين 4 يناير 2016

>برج الحوت على الجانب المهنى:>وضعك فى العمل أفضل بكثير مما تتوقع، فحاول أن تتجاوز كافة المشاعر السلبية التى تؤثر عليك، ولا تدع الأفكار السلبية تؤثر على عملك، كذلك يمكن أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك ولكن حاول أن تصبر قليلاً.

برج الحوت على الجانب العاطفى:

>كثر هم حولك، ولكنك تبحث عن الأكثرهم مناسبة لك ولظروفك الحالية، فكن على قدر المسئولية حتى لا تتورط فى علاقة عاطفية قد تنتهى بالفشل فى وقت قريب، وتنضم إلى تجاربك السيئة.

على الجانب الصحى:

>الوضع الصحى جيد إلى حد كبير، فلا يوجد ما يؤرقك، ولكن عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتسيطر على نوبات الاكتئاب التى تصيبك كل فترة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>الخير فى انتظارك مع بداية هذا العام، كما يوضح خبراء الأبراج، فكن على استعداد ولا تضيع الفرص وحاول أن تكون هادئ قبل اتخاذ أى قرار.

حظك اليوم برج السرطان يوم الإثنين 4 يناير 2016

>على الصعيد المهنى:>تتعرض لأمر ما سوف يهدر طاقتك ويجعلك مُتشتتا إلى حد كبير، لذا حاول أن تركز أكثر وتقوم بإنجاز كافة المهام المطلوبة منك، ولا تدع المُحبطين يسيطرون عليك ويفقدوك عزيمتك.

على الصعيد العاطفى:

>حالة من الضجر تسيطر على علاقتك بالحبيب، فحاول قدر الإمكان تقديم كل ما هو مطلوب منك فى هذه العلاقة، لأن الحبيب لم يعد قادرا على الانتظار أكثر من ذلك، خصوصا أن علاقتكما سيئة منذ فترة طويلة.

على الصعيد الصحى:

>لا تهتم بصحتك بالشكل الكافى، فمن الضرورى أن تتخلص من هذه الطريقة، وتقوم بإجراء الفحوصات المطلوبة منك كل فترة، حتى لا تندم فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يتوقع علماء الفلك عاما جيدا، ويأكدوا أن الظروف ستتحسن بدرجة كبيرة فى الفترة المقبلة، كذلك لا يجب أن تكون متهورا فى اتخاذ القرارات المطلوبة منك، وكل شىء سيكون على ما يرام.

برج القوس حظك ليوم الإثنين 4 يناير 2016

>برج القوس حظك اليوم على الجانب المهنى:>وضعك فى العمل ليس على ما يرام، خصوصا أن هناك الكثير من المنافسين لك، فمن الأفضل لك فى مثل هذه المواقف أن تحافظ بهدوء على موقعك لأنك سريع الغضب ومن الممكن أن يكون لهذا تأثير سلبى عليك.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

>العلاقة بينك وبين الشريك اليوم ليست على ما يرام، لأنك أهملته فى الفترة الماضية فحاول أن تعيد الأمور إلى طبيعتها مع بعض المبادرات اللطيفة.

على الصعيد الصحى:

>الوضع الصحى لك يحتاج بعض الاهتمام فى الفترة المقبلة أكثر من ذلك، ومن الضرورى أن تقوم بالفصوحات الطبية المطلوبة منك حتى تطمئن على نفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>الاطلاع على العالم يساعدك على تجاوز الأزمات المحيطة بك بكل سهولة، حيث إنه من الأفضل أن تكون هادئ قدر الإمكان حتى تحصل على ما تريد، فهذه الأيام كل الفرص فى صالحك فلا تضيعها.

حظك اليوم برج الجدى ليوم الإثنين 4 يناير 2016

>على الصعيد المهنى:>شخصيتك القوية وطموحك الزائد سيساعدانك على تجاوز كافة المشاكل التى تعانى منها على مستوى العمل، ولكن عليك أن تتوخى الحذر من جانب بعض زملاء العمل.

على الصعيد العاطفى:

>علاقتك بالحبيب جيدة فقط عليك أن تتعامل معه بشكل أفضل، ولا تدع الإحباط يسيطر عليك وتقرب من الحبيب، فهذا هو الأفضل لعلاقتكما.

على الصعيد الصحى:

>حافظ على صحتك، لأن ما تفعله سيؤثر عليك فيما بعد سلباً، فابتعد عن كافة الأمور غير الصحية، التى قد يكون لها تأثيراً فى المستقبل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك أن عملك يتعرض هذه الأيام لبعض الأزمات الطارئة، لذا لا تدع التوتر والقلق يسيطران عليك فيجب أن تكون قادرًا على التعامل مع كل هذه المتغيرات بصدر رحب أكثر من ذلك، فينصحك الخبراء بضرورة الحصول على الراحة الكافية لكى تسترد عافيتك.

حظك اليوم برج الثور الإثنين 4 يناير 2016

>حظك اليوم لبرج الثور:>على الصعيد المهنى:>أنت مفعم بالحيوية والطاقة اليوم، وهو ما سوف ينعكس على حالتك فى العمل، حيث تؤدى عملك على أفضل وجه ولا يحدث لك أى مشكلات وتتعامل مع المهام بسهولة وتواجه كل الصعاب بجرأة وشجاعة، لا تدع التفاصيل تثقل كاهلك.

على الصعيد العاطفى:

>اليوم تقابل شريك حياتك وحب عمرك بعد سنوات طويلة من البحث عنه، تجده أمامك فى صدفة خير من ألف ميعاد، انتهز هذه الفرصة وتحدث مع شريك حياتك وابتعد عن كل ما يسبب لك الخوف أو الإحباط وكن جريئاً فى التعبير عن حبك.

على الصعيد الصحى:

>تواجه حالة صحية سيئة هذه الأيام بسبب عدم اعتنائك بنفسك على النحو الكافى هذه الأيام، حيث أن برودة الطقس تؤثر على صحتك، لذا كن أكثر حرصاً على نفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يرى علماء الفلك والأبراج أن اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك سواء على المستوى المهنى أو على مستوى علاقتك بشريك حياتك، فاليوم أنت تؤدى مهامك على أتم وجه من الناحية المهنية، وكذلك تلتقى بشريك حياتك الذى تبحث عنه منذ سنوات طويلة.

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 4 يناير 2016

>حظك اليوم لبرج الجوزاء:>على الصعيد المهنى:>تواجه جبلا من المشكلات والاضطرابات اليومية فى حياتك المهنية، ولكنك سوف تستطيع حلها بما تمتلكه من قوة وشجاعة وجرأة، ويجب أن تكون أكثر حزماً وتفكر فى الأمور بشكل أخر لذا يجب أن تفكر فى أهدافك أولاً وقم بتقسيمها ما بين أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.

على الصعيد العاطفى:

>مشاكل العمل تلقى بظلالها على علاقتك بشريك حياتك، ولكن يجب أن تواجه هذا الأمر ولا تجعل ضغوط العمل تؤثر عليك، لأنها سوف تنعكس بشكل سلبى تؤثر عليك.

على الصعيد الصحى:

>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام، ولكن يجب أن تحافظ عليها قدر الإمكان، لأن الوقاية خير من العلاج، ويجب أن تبتعد عن الضغوط النفسية التى تسبب لك أمراضاً جسدية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه بعض المشاكل الطفيفة هذه الأيام ولكن يمكنك أن تواجهها بقوتك وجرأتك وثقتك فى نفسك، ويجب أن تبتعد عن هذه المشاكل قدر الإمكان ولا تجعلها تنعكس على علاقتك بشريك حياتك.

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 4 يناير 2016

>حظك اليوم لبرج الحمل:>على الصعيد المهنى:>يتعرض عملك للاختبار ولكن لا داعى للتوتر أو القلق ما دمت قادرًا على إظهار قدراتك، وتواجه اختبارات من مديرك فى العمل، ولكن يجب أن تدافع عن وجهة نظرك وعن عملك فى كل الأحوال، وتركز على هدفك الأساسى.

على الصعيد العاطفى:

>اليوم أنت مثقل بالأعباء فى حياتك العاطفية، فهناك الكثير من الاحتكاك الذى يجب أن تتخلص منه، هناك الكثير من سوء التفاهم غير الضرورى بين الأصدقاء، ولذلك، يجب أن تخصص الوقت لبعض الحديث من القلب للقلب لإنهاء هذه الأمور.

على الصعيد الصحى:

>حالتك الصحية ليست على ما يرام، ولكن يمكنك مواجهة هذا الأمر بالذهاب إلى الطبيب على الفور وأخذ إجازة فورية من العمل، للتخلص من الأعباء المبالغ فيها الملقاة على عاتقك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى يوم ملىء بالاختبارات الحياتية والمهنية والعاطفية والتى يجب أن تواجهها بقوة وجرأة وشجاعة وتبتعد عن كل ما يوقعك فى الأخطاء والمشكلات قدر الإمكان.

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 4 يناير 2016

>حظك اليوم لبرج الدلو:>على الصعيد المهنى:>الأمور لا تسير على ما يرام فى الوقت الحالى، وهو ما ينعكس بالسلب على تطورك المهنى، حيث إنك تعانى من جمود وثبات فى العمل، وسبب ذلك هو عدم اطلاعك على الأشياء الحديثة فى مجال عملك، وأنك تنغلق على ذاتك بشكل كبير، لذا حاول الخروج من هذه الحالة فى أقرب وقت.

على الصعيد العاطفى:

>تعيش فى أجواء عاطفية سعيدة هذه الأيام مع شريك حياتك، حيث إنكما تقضيان أوقات سعيدة سوياً، حيث تسافران إلى أماكن جديدة فى نزهة رومانسية، وهذا ما تحتاجه فى حياتك هذه الأيام.

على الصعيد الصحى:

>حالتك الصحية فى أفضل أحوالها، ولكن يجب أن تهتم بحالتك الصحية فى كل الأحوال، لأن الوقاية خير من العلاج، وتأكد أنك تحافظ على صحتك وتبتعد عن كل ما يسبب لك الإصابة بالأمراض.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب ألا تصاب بخيبة الأمل أو الملل خلال الوقت الحالى، لأن هذا الأمر سوف ينعكس بالسلب على عملك وعلى علاقتك بشريك حياتك، فبالرغم من أن الأجواء سعيدة فى محيطك إلا إن هناك بعض الأشياء البسيطة التى قد تكدر صفوك، لذا تنبه جيداً لهذا الأمر ولا تقع عرضة لخطر الإحباط والملل.

برج الأسد حظك اليوم الإثنين 4 يناير 2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:>تواجه صعوبات فى التعامل مع الآخرين اليوم، خاصة مع زملاء العمل المزاجيين الذين يجعلون من الصعب إجراء حوار فعال معهم. ستكون افضل حالاً إذا تجنبت طرح أى قضايا مهمة اليوم وأجلتها إلى يوم آخر.

على الصعيد العاطفى:

>لا أحد ولا حتى من تحب سيكون قادرًا على تغيير رأيك اليوم خاصة إذا كنت مصرّا على الحصول على ما تريده فى علاقة الحب الخاصة بك، الثبات على موقفك أمر إيجابى وتصميمك هذا سيكون معديًا ولكن يجب أن تحترم آراء الأخرين وتتحلى ببعض المرونة.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

>تشعر اليوم بأن أداءك بطىء بعض الشىء حاول أن تتخلص من الكسل واخرج فى نزهة تغير من مزاجك خاصة مع تعرضك للهواء النقى، والرياضة أيضًا ستكون مفيدة فى هذا الوقت خاصة انها ستساعدك فى معالجة اى قضايا لها علاقة بالوزن.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تحاول تمضية اليوم بأى طريقة وتتهرب من مواجهة المشكلات، وقد يكون هذا سلوكا جيدا إذا كان مؤقتا وإذا كنت تفكر فى شحن طاقتك من أجل مواجهة المشكلات بطاقة كاملة وتركيز شديد، ولكن لا تحول هذا إلى أسلوب حياة تتبعه طوال الوقت.

برج العذراء حظك اليوم الإثنين 4 يناير 2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:>مستوى إنتاجيتك فى العمل اليوم يحقق تقدما ملحوظًا، وذلك نتيجة حسن إدارتك للوقت، كلما أنجزت اكثر كلما تمتلئ بالحماس من أجل تحقيق أهداف إضافية وهذه الحالة الإيجابية ستنعكس عليك بنجاح كبير فى نهاية اليوم.

على الصعيد العاطفى:

>حماسك للخطط الرومانسية الحالية ينقصه بعض المرونة فى مواجهة خيبة الأمل خاصة فيما يتعلق بظروف الشريك التى قد تسبب تأجيل بعض الخطط للأشياء التى قررتما القيام بها معا. حاول أن تتحكم فى مشاعرك ولا تجعل عفويتك تسيطر عليك.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>حاول أن تحافظ على مستويات توترك منخفضة اليوم ولا تندمج فى جدالات غير مجدية. استخدم تقنيات التنفس العميق واليوجا للحد من التوتر وخلق جو متناغم فى منزلك، تأكد أن كل شيء سيمر فلا ترهق نفسك بالتفكير زيادة عن اللزوم.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>المرونة هى أهم ما تحتاجه اليوم فأنت ذكى بما فيه الكفاية لتدرك إلى أى درجة تحتاج الانحناء للعاصفة دون أن تفقد مصداقيتك. عندما تواجه الخلافات لا تستسلم للضغوط ولا تنهار فى منتصف الطريق وفى الوقت نفسه لا تجعل الآخرين يجبرونك على أن تسلك طرقًا لا تشعرك بالراحة.

برج العقرب حظك اليوم الإثنين 4 يناير 2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:>تتعامل بحساسية شديدة فى العمل اليوم وتعانى من تردد واضح يمنعك من اتخاذ قرارات حاسمة، ورغم ذلك لا تتنبه فى تعاملاتك إلى مشاعر الآخرين ولا تهتم بها وتتعامل مع البعض بقسوة شديدة قد تخلق عداوات بينك وبينهم.

على الصعيد العاطفى:

>ظروف جديدة تتكشف لك اليوم بطريقة دراماتيكية فى علاقة حبك الحالية. يجب أن تعبر عن ما فى قلبك دون أى شروط أو قيود أو حتى مطالب، وتبذل قصارى جهدك للتواصل مع شريكك بأكبر قدر ممكن من الوضوح لأن هذا هو الحل الوحيد للوضع الحالى.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

>الكسل الذى تعانيه والبطء فى الآداء هو مرحلة مؤقتة حاول أن تخارج منها فى أسرع وقت وأن تحارب هذا الميل إلى التكاسل بالخروج من المنزل وأن تغير روتين يومك وتمارس الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يراك العالم كشخص قوى فلا تتنازل عن هذه الصورة ولا تحطمها وحاول أن تتعامل بمزيد من الثقة فى حياتك ومع الآخرين خاصة أن الناس ينتظرون منك أن تأخذ بزمام الأمور فى الشراكات التى تقيمها.

برج الميزان حظك اليوم الإثنين 4 يناير 2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:>عملك يتطلب مجهودًا شاقًا اليوم اكثر من المعتاد، ستشعر بعدم الراحة وبأنك مقيد بالتزامات لا تنتهى، وهو ما يدفعك إلى التفكير فى تغيير حان وقته ولكن كن حذرا من التهور.

على الصعيد العاطفى:

>الرغبات العاطفية لديك قوية جدا اليوم وقد يصعب عليك إدارتها والتخكم بها، خاصة إذا كان هناك شىء درامى يدور فى علاقة الحب الخاصة بك فى الوقت الراهن، ولكن إذا فتحت قلبك لشريكك ستنتهى كل مشاكلك.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

>الدفء العائلى سيجعل مستويات التوتر لديك تنخفض كثيرًا مما ينعكس إيجابا على صحتك، خاصة مع شعورك بالدعم والتقدير من المحيطين بك، وارتفاع معنوياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>إنه شىء جيد أن تحافظ على آمالك عالية، ولكن عليك أن تعرف أيضًا الوقت اللازم لمواجهة الحقيقة وإدراك الواقع بدون مبالغة فى التوقعات كى لا تصاب بالإحباط.

>ستحكم السيطرة على الأمور أكثر فى الفترة المقبلة رغم أنك تواجه موجات تغيير قوية.