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رئيس طاجيكستان فى السعودية للقاء ملك السعودية

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رئيس طاجيكستان فى السعودية للقاء ملك السعودية رئيس طاجيكستان فى السعودية للقاء ملك السعودية
وصل الى الرياض مساء أمس السبت رئيس جمهورية طاجيكستان إمام على رحمان فى زيارة رسمية للمملكة تدوم عدة ايام يلتقى خلالها مع العديد من المسؤولين السعوديين يأتى على رأسهم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

واكتفت وكالة الأنباء الرسمية "واس" بالقول أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وسفير طاجيكستان لدى المملكة أعظم شاش ريفى كانوا فى استقبال الرئيس رحمان بمطار الملك خالد الدولى .

ومن المقرر أن يلتقى رئيس طاجيكستان اليوم الأحد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولى ولى العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للبحث فى العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى الأوضاع فى المنطقة>
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