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نائب بسوهاج: المحافظ أنهى إعادة توزيع معلمى مسابقة الـ"30 ألف" بالمحافظة

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نائب بسوهاج: المحافظ أنهى إعادة توزيع معلمى مسابقة الـ"30 ألف" بالمحافظة نائب بسوهاج: المحافظ أنهى إعادة توزيع معلمى مسابقة الـ"30 ألف" بالمحافظة
أكد مصطفى سالم نائب حزب المصريين الأحرارعن دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، السبت، اعتماد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج المذكرة المعروضة عليه من مديرية التربية والتعليم بسوهاج بخصوص إعادة توزيع معلمى ومعلمات المحافظة من مسابقة "الــ30 ألف معلم" للاستفادة منهم فى أقرب مكان لمحل الإقامة، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب مصطفى سالم لمحافظ الإقليم بتاريخ 15/11/2015 ، للانتهاء من دراسة إعادة توزيع معلمى ومعلمات المحافظة للاستفادة منهم فى أقرب أماكن من محل سكنهم، وطبقا للاحتياج ومراعاة الظروف الاجتماعية".

وتم تشكيل لجنة للوقوف على الاحتياج الفعلى للإدارات، وتم الاجتماع مع الموجهين العموم والموجهين الأوائل لضبط الأعداد الخاصة بالعجز والزيادة على الواقع، واستقر الأمرعلى التفاصيل الواردة بالمذكرة المعروضة على الدكتور المحافظ، الذى قام بالتأشير عليها بتاريخ 2/1/2016 بأنه لا مانع، وطبقا للتعليمات مع المتابعة والإفادة، على أن يتم تنفيذ ما جاء بها ابتداء من الترم الثانى لعدم الإخلال بأعمال الامتحانات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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