أخبار عاجلة

شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة مدير الإدارة الهندسية وكاتب الملاحة الداخلية بفوة للتحقيق

Google+ Print
إحالة مدير الإدارة الهندسية وكاتب الملاحة الداخلية بفوة للتحقيق إحالة مدير الإدارة الهندسية وكاتب الملاحة الداخلية بفوة للتحقيق
أصدر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، السبت، القرار رقم " 1 " لسنة 2016م ، بوقف مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة، وشمل الوقف الكاتب الإدارى بمكتب الملاحة الداخلية بالوحدة المحلية، وقفاً احتياطياً ولمصلحة التحقيق وبحد أقصى ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء النيابة الإدارية بفوة من التحقيقات معهم، أيهما أقرب، وذلك لعدم متابعتهما تراخيص القارب الغارق فى نهر النيل بقرية سنديون، والمتسبب فى غرق 15 من أهالى القرية وقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وعلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة إخطار المحكمة التأديبية المختصة بحالة الوقف تطبيقاً لنص المادة رقم " 60 " من القرار بقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015م ولائحته التنفيذية، مع إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية بفوة لإجراء التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365