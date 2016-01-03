إحالة مدير الإدارة الهندسية وكاتب الملاحة الداخلية بفوة للتحقيق

أصدر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، السبت، القرار رقم " 1 " لسنة 2016م ، بوقف مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة، وشمل الوقف الكاتب الإدارى بمكتب الملاحة الداخلية بالوحدة المحلية، وقفاً احتياطياً ولمصلحة التحقيق وبحد أقصى ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء النيابة الإدارية بفوة من التحقيقات معهم، أيهما أقرب، وذلك لعدم متابعتهما تراخيص القارب الغارق فى نهر النيل بقرية سنديون، والمتسبب فى غرق 15 من أهالى القرية وقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وعلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة إخطار المحكمة التأديبية المختصة بحالة الوقف تطبيقاً لنص المادة رقم " 60 " من القرار بقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015م ولائحته التنفيذية، مع إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية بفوة لإجراء التحقيقات.