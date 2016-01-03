وزير العدل الفلسطينى: نرفض شروط الاحتلال بدفن جثامين الشهداء ليلا

>أكد وزير العدل الفلسطينى على أبو دياك أن الحكومة ترفض شروط الاحتلال بشأن دفن الجثامين الشهداء ليلا وفور استلامهم دون إجراء التشريح والفحص الظاهرى وبمشاركة عدد محدود من المشيعين ، مشددا على ضرورة أن يتم دفنهم نهارا بما يليق بكرامة الشهداء وتضحياتهم.

جاء ذلك خلال تقديم أبو دياك العزاء مساء اليوم السبت لعائلات الشهداء الذين تم استلام جثامينهم فى محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

كما قدم أبو دياك تعازى الحكومة ورئيس الوزراء لعائلات وذوى الشهداء، وناقش معهم آليات توثيق جرائم الاحتلال ، موضحا أهمية قبول التشريح العدلى لجثامين الشهداء لتوثيق ملفات تتضمن أدلة جنائية تثبت جرائم الاحتلال.

وأشار إلى أن التشريح العدلى من شأنه أن يبين بدقة الإنتهاكات التى تتعرض لها الجثامين من قبل سلطات الاحتلال ، مؤكدا أن احتجاز جثامين الشهداء جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشهداء.

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