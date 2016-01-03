حظك اليوم برج الثور الإثنين 2016/1/4

حظك اليوم لبرج الثور:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>أنت مفعم بالحيوية والطاقة اليوم، وهو ما سوف ينعكس على حالتك فى العمل، حيث تؤدى عملك على أفضل وجه ولا يحدث لك أى مشكلات وتتعامل مع المهام بسهولة وتواجه كل الصعاب بجرأة وشجاعة، لا تدع التفاصيل تثقل كاهلك.>اليوم تقابل شريك حياتك وحب عمرك بعد سنوات طويلة من البحث عنه، تجده أمامك فى صدفة خير من ألف ميعاد، انتهز هذه الفرصة وتحدث مع شريك حياتك وابتعد عن كل ما يسبب لك الخوف أو الإحباط وكن جريئاً فى التعبير عن حبك.>تواجه حالة صحية سيئة هذه الأيام بسبب عدم اعتنائك بنفسك على النحو الكافى هذه الأيام، حيث أن برودة الطقس تؤثر على صحتك، لذا كن أكثر حرصاً على نفسك.>يرى علماء الفلك والأبراج أن اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك سواء على المستوى المهنى أو على مستوى علاقتك بشريك حياتك، فاليوم أنت تؤدى مهامك على أتم وجه من الناحية المهنية، وكذلك تلتقى بشريك حياتك الذى تبحث عنه منذ سنوات طويلة.