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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 2016/1/4

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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 2016/1/4 حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 2016/1/4

لبرج الجوزاء:
>على الصعيد المهنى:


>تواجه جبلا من المشكلات والاضطرابات اليومية فى حياتك المهنية، ولكنك سوف تستطيع حلها بما تمتلكه من قوة وشجاعة وجرأة، ويجب أن تكون أكثر حزماً وتفكر فى الأمور بشكل أخر لذا يجب أن تفكر فى أهدافك أولاً وقم بتقسيمها ما بين أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.

على الصعيد العاطفى:


>مشاكل العمل تلقى بظلالها على علاقتك بشريك حياتك، ولكن يجب أن تواجه هذا الأمر ولا تجعل ضغوط العمل تؤثر عليك، لأنها سوف تنعكس بشكل سلبى تؤثر عليك.

على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام، ولكن يجب أن تحافظ عليها قدر الإمكان، لأن الوقاية خير من العلاج، ويجب أن تبتعد عن الضغوط النفسية التى تسبب لك أمراضاً جسدية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه بعض المشاكل الطفيفة هذه الأيام ولكن يمكنك أن تواجهها بقوتك وجرأتك وثقتك فى نفسك، ويجب أن تبتعد عن هذه المشاكل قدر الإمكان ولا تجعلها تنعكس على علاقتك بشريك حياتك.

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مصر 365

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