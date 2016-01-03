حظك اليوم برج الحمل الإثنين 2016/1/4

حظك اليوم لبرج الحمل:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يتعرض عملك للاختبار ولكن لا داعى للتوتر أو القلق ما دمت قادرًا على إظهار قدراتك، وتواجه اختبارات من مديرك فى العمل، ولكن يجب أن تدافع عن وجهة نظرك وعن عملك فى كل الأحوال، وتركز على هدفك الأساسى.>اليوم أنت مثقل بالأعباء فى حياتك العاطفية، فهناك الكثير من الاحتكاك الذى يجب أن تتخلص منه، هناك الكثير من سوء التفاهم غير الضرورى بين الأصدقاء، ولذلك، يجب أن تخصص الوقت لبعض الحديث من القلب للقلب لإنهاء هذه الأمور.>حالتك الصحية ليست على ما يرام، ولكن يمكنك مواجهة هذا الأمر بالذهاب إلى الطبيب على الفور وأخذ إجازة فورية من العمل، للتخلص من الأعباء المبالغ فيها الملقاة على عاتقك.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى يوم ملىء بالاختبارات الحياتية والمهنية والعاطفية والتى يجب أن تواجهها بقوة وجرأة وشجاعة وتبتعد عن كل ما يوقعك فى الأخطاء والمشكلات قدر الإمكان.