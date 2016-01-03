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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 2016/1/4

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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 2016/1/4 حظك اليوم برج الحمل الإثنين 2016/1/4

لبرج الحمل:
>على الصعيد المهنى:


>يتعرض عملك للاختبار ولكن لا داعى للتوتر أو القلق ما دمت قادرًا على إظهار قدراتك، وتواجه اختبارات من مديرك فى العمل، ولكن يجب أن تدافع عن وجهة نظرك وعن عملك فى كل الأحوال، وتركز على هدفك الأساسى.

على الصعيد العاطفى:


>اليوم أنت مثقل بالأعباء فى حياتك العاطفية، فهناك الكثير من الاحتكاك الذى يجب أن تتخلص منه، هناك الكثير من سوء التفاهم غير الضرورى بين الأصدقاء، ولذلك، يجب أن تخصص الوقت لبعض الحديث من القلب للقلب لإنهاء هذه الأمور.

على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية ليست على ما يرام، ولكن يمكنك مواجهة هذا الأمر بالذهاب إلى الطبيب على الفور وأخذ إجازة فورية من العمل، للتخلص من الأعباء المبالغ فيها الملقاة على عاتقك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى يوم ملىء بالاختبارات الحياتية والمهنية والعاطفية والتى يجب أن تواجهها بقوة وجرأة وشجاعة وتبتعد عن كل ما يوقعك فى الأخطاء والمشكلات قدر الإمكان.

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مصر 365

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