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برج الحوت حظك ليوم الإثنين 2016/1/4

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برج الحوت حظك ليوم الإثنين 2016/1/4 برج الحوت حظك ليوم الإثنين 2016/1/4

على الجانب المهنى:


>وضعك فى العمل أفضل بكثير مما تتوقع، فحاول أن تتجاوز كافة المشاعر السلبية التى تؤثر عليك، ولا تدع الأفكار السلبية تؤثر على عملك، كذلك يمكن أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك ولكن حاول أن تصبر قليلاً.

برج الحوت على الجانب العاطفى:


>كثر هم حولك، ولكنك تبحث عن الأكثرهم مناسبة لك ولظروفك الحالية، فكن على قدر المسئولية حتى لا تتورط فى علاقة عاطفية قد تنتهى بالفشل فى وقت قريب، وتنضم إلى تجاربك السيئة.

على الجانب الصحى:


>الوضع الصحى جيد إلى حد كبير، فلا يوجد ما يؤرقك، ولكن عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتسيطر على نوبات الاكتئاب التى تصيبك كل فترة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>الخير فى انتظارك مع بداية هذا العام، كما يوضح خبراء الأبراج، فكن على استعداد ولا تضيع الفرص وحاول أن تكون هادئ قبل اتخاذ أى قرار.

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مصر 365

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