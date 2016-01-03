برج الحوت حظك ليوم الإثنين 2016/1/4

برج الحوت على الجانب المهنى:

برج الحوت على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>وضعك فى العمل أفضل بكثير مما تتوقع، فحاول أن تتجاوز كافة المشاعر السلبية التى تؤثر عليك، ولا تدع الأفكار السلبية تؤثر على عملك، كذلك يمكن أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك ولكن حاول أن تصبر قليلاً.>كثر هم حولك، ولكنك تبحث عن الأكثرهم مناسبة لك ولظروفك الحالية، فكن على قدر المسئولية حتى لا تتورط فى علاقة عاطفية قد تنتهى بالفشل فى وقت قريب، وتنضم إلى تجاربك السيئة.>الوضع الصحى جيد إلى حد كبير، فلا يوجد ما يؤرقك، ولكن عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتسيطر على نوبات الاكتئاب التى تصيبك كل فترة.>الخير فى انتظارك مع بداية هذا العام، كما يوضح خبراء الأبراج، فكن على استعداد ولا تضيع الفرص وحاول أن تكون هادئ قبل اتخاذ أى قرار.