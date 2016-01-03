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دفاع حبارة: والدته ستقنعه بالتوقيع على تقرير الطعن على أحكام إعدامه

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دفاع حبارة: والدته ستقنعه بالتوقيع على تقرير الطعن على أحكام إعدامه دفاع حبارة: والدته ستقنعه بالتوقيع على تقرير الطعن على أحكام إعدامه
قال النبوى إبراهيم، دفاع عادل حبارة، السبت، إن موكله رفض التوقيع على تقرير الطعن بالنقض الذى يقدم للشئون الإدارية بمصلحة السجون فى حكمى إعدامه، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مذبحة رفح الثانية"، واتهامه بقتل رقيب شرطة بوحدة مباحث أبو كبير.

وأضاف النبوى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن والدة حبارة ستزوره غدا الأحد أثناء نظر محاكمته بتهمة مقاومة السلطات، بعد سماح محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم التى تنظر القضية بمعهد الأمناء بطرة، لها بحضور جلسة محاكمته، وستقنعه بالتوقيع على تقرير الطعن على الأحكام الصادرة ضده بالإعدام ليتمكن دفاعه من تقديم مذكرة الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض، سواء فى أحداث "مذبحة رفح الثانية" التى يتبقى فى الفترة القانونية للطعن على حكمها 14 يوما، وفى واقعة قتل رقيب شرطة بوحدة مباحث أبو كبير التى يتبقى فى الفترة القانونية للطعن على حكمها 34 يوما.

وأكد الدفاع أنه فى حال عدم توقيع حبارة على تقرير الطعن بالنقض على الحكمين سيتعذر على الدفاع تقديم مذكرة الطعن عليهما، وفى هذه الحالة ستلتزم النيابة العامة بالطعن على الحكم .

جدير بالذكر، أن حبارة حصل على 3 أحكام إعدام أولها أحداث عنف الشرقية، وحكم إعدام آخر فى أحداث مذبحة رفح فى 14 نوفمبر الماضى، وآخرها حكم إعدامه بتهمة قتل رقيب شرطة فى 6 ديسمبر الماضى.

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