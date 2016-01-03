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سائق يتحرش بفتاة ويتعدى عليها بالضرب وسط ذهول المارة بالجيزة

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سائق يتحرش بفتاة ويتعدى عليها بالضرب وسط ذهول المارة بالجيزة سائق يتحرش بفتاة ويتعدى عليها بالضرب وسط ذهول المارة بالجيزة
اتهمت فتاة سائق أتوبيس خاص بالتحرش بها والتعدى عليها بالضرب أثناء توجهها من مدينة السادس بأكتوبر إلى منطقة الرماية فى الجيزة.

وقالت الضحية، لـ" اليوم السابع" :"اسمى مى.ع، 34 سنة، كنت بمدينة السادس من أكتوبر وركبت أتوبيس خاص وجلس بالمقعد الأمامى المقابل لمقعد السائق، وبالقرب من منطقة الرماية، فوجئت بالسائق يضع يده على جسمى بطريقة غريبة، وعندما أزحت يده ونهرته، أوقف الأتوبيس فى منتصف الطريق وتعدى على بالضرب والسب وسط ذهول من المارة والركاب".

وتابعت:" اكتسى وجهى بالدم وأصبت بكسور وجروح فى أماكن متفرقة، فضلاً عن إصابات بالعين تحتاج إلى تدخل جراحى بسبب تعدى السائق على بالضرب بطريقة وحشية".

وأضافت :"حررت شكوى بمرور الجيزة ضد السائق حملت رقم 576 اتهمته فيها بالضرب والسب والقذف والتحرش الجنسى، وأرسلت نسخة منها إلى المجلس القومى للمرأة".
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