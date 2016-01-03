بالصور..تركيب محول كهرباء لمواجهة انقطاع التيار فى عزبة الهجانة بالإسكندرية

تابع، اليوم السبت، حى العامرية أول بمتابعة تركيب محول كهرباء بمنطقة عزبة الهجانة، وذلك لزيادة القدرة والقضاء على شكاوى المواطنين من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى بالمنطقة.

كما أجرى حى العامرية أول غرب الإسكندرية تحت إشراف مصطفى الباز رئيس الحى، اليوم السبت، بحملة إزالة الإشغالات بمنطقة مساكن العرائس بعبد القادر الجديدة، بحضور نائب رئيس الحى ومعاون رئيس الحى للمرافق ومدير المتابعة الميدانية.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات مصطفى الباز رئيس حى العامرية أول، وفى إطار سعى حى العامرية أول لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، خاصة فى انقطاع التيار الكهربائى ببعض المناطق.

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