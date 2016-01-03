محافظ الغربية: سنخاطب "الوزراء" لتخصيص ظهير صحراوى للمحافظة

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، السبت، إنه سيخاطب مجلس الوزراء بضرورة تخصيص ظهير صحراوى للمحافظة، للقضاء على التكدس، وفتح آفاق جديدة للعمل الاقتصادى والصناعى والزراعى لأبناء الغربية.

وأضاف المحافظ خلال اجتماعه المنعقد حاليا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية، أن مكتبه مفتوح لهم لتلقى طلبات أهالى المحافظة، والعمل على حلها فورا، مشيرا إلى أنه يسابق الزمن لإنهاء المشاريع المتوقفة، والعمل على حل المشاكل فى جميع القطاعات بالمحافظة، ولن يتهاون إذا تخاذل المسئولين، ومن يتقاعس سيتم الاستغناء عنه.

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