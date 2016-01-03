محمود طاهر يُجيب هل مصير بيسيرو في خطر.. وحقيقة التدخل بقائمة الأهلي الإفريقية

أجاب محمود طاهر رئيس النادي الأهلي على عدة أسئلة أهمها (هل مصير جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي في خطر وهل بالفعل تدخل مجلس إدارة الفريق في القائمة الإفريقية؟).

جوزيه بيسيرو تولى قيادة الأهلي مع بداية الموسم عقب فوز المارد الأحمر على الزمالك في السوبر المصري بثلاثية مقابل هدفين.

مع بيسيرو لعب الأهلي 8 مباريات وفاز في 5 وتعادل مرة وخسر مرتين. ومع أداء متذبذب واستبعاد دائم لجون أنطوي وأحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي بدأت مطالبات جماهير الأهلي برحيل المدرب. فهل منصبه في خطر؟

يقول محمود طاهر: "لا. لا نقيم المدرب بالقطعة أبدا".

وأضاف في تصريحات مع قناة الحياة 2 "أي مدرب أجنبي لابد من أن يأخذ الفرصة بالكامل. وهذا ما سيحدث".

وأكمل حديثه قائلا: " في مباراة قد لا يوفق وفي أخرى قد يفوز الفريق. ولذلك التقييم أبدا لن يكون بالقطعة".

القائمة الإفريقية

وعن تدخل المجلس في تحديد القائمة الإفريقية للفريق قال رئيس الأهلي: "لم ولن يحدث أي تدخل في اختيارات القائمة الإفريقية".

وأوضح "الجهاز الفني قدم قائمة ومن الممكن أن يحدث عليها تعديلات بعد التشاور بين سيد عبد الحفيظ وعبد العزيز عبد الشافي وزيزو حتى لا نقع في خطأ العام الماضي".

وأردف "حتى لا يتم قيد أي لاعب لا يحتاجه الفريق".

وأعلن الأهلي عن قائمته الإفريقية المبدئية بتواجد 30 لاعبا على رأسهم جون أنطوي. (طالع التفاصيل)

ويحق للأهلي استبدال لاعب مكان أخر مقابل رسوم قدرها 500 دولار حتى منتصف يناير 2016.

وسيبدأ الأهلي مشواره القاري من دور الـ32 بملاقاة الفائز من ريكوراتيفو ليبولو الأنجولي وراسينج ميكوميسنج بطل غينيا الاستوائية.

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