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أسباب خفية لعسر الهضم أهمها التوتر وأقراص الحديد

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أسباب خفية لعسر الهضم أهمها التوتر وأقراص الحديد أسباب خفية لعسر الهضم أهمها التوتر وأقراص الحديد
يعانى البعض من عسر الهضم، وهو ما يسبب لهم مشكلات مزعجة، كآلام البطن وانتفاخها والشعور بعدم الراحة فى المنطقة أعلى البطن.

الدكتور محمد عيسى، استشارى أمراض الباطنة والسكر، أوضح خلال حديثه أن عسر الهضم من أكثر المشكلات المعوية شيوعا، ويعانى منها الكثير من الأشخاص نتيجة العديد من الأسباب، غير أن أغلب هذه العوامل خفى ويجهلها الكثيرون.

وتابع الدكتور محمد قائلا إن المريض يشعر حينها إما بالرغبة فى التقيؤ، أو ألم وحرقة بالمعدة وغيرها، ولا شك أن النظام الغذائى الصحى يجنب الإصابة بعسر الهضم بنسب كبيرة للغاية، لذا من الأفضل الاعتماد على الأنظمة التى تحتوى على الخضراوات الورقية والطعام المشوى أو المسلوق، مع تقليل الإسراف فى تعاطى الأدوية، والاهتمام بشرب المياه بكميات جيدة على مدار اليوم، وذكر استشارى أمراض الباطنة بعض من أسباب الإصابة الخفية:

- أقراص الحديد التى يتعاطاها البعض سواء باستشارة مختص أو لأسباب طبية يمكن أن تصبح سبب فى المشكلة.
>- تناول الطعام غير الصحى، مثل الوجبات السريعة، والمقلى فى الزيت، والمحتوى على الكثير من الدسم والدهون.
>- الإفراط فى تناول الأدوية دون داع، ولذا على المريض استشاره طبيبه قبل تعاطى أى دواء.
>- التوتر والشعور بالقلق والخوف أحد أهم الأسباب الخفية للإصابة بالعسر الهضمى.
>- الإصابة بقلة التبرز والإمساك المزمن من الأسباب الهامة لصعوبة قدرة الأمعاء على هضم الطعام أيضا.
>- الإصابة بقرح فى المعدة.

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مصر 365