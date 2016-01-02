مستندات| النائب مصطفى سالم: محافظ سوهاج أنهى مشكلة إعادة توزيع معلمي المحافظة من مسابقة «الـ30ألف معلم»

أكد الإعلامي مصطفى سالم نائب حزب المصريين الأحرار، عن دائرة طهطا قيام الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم، باعتماد المذكرة المعروضة علية من مديرية التربية والتعليم بسوهاج بخصوص إعادة توزيع معلمي ومعلمات المحافظة من مسابقة «الـ30ألف معلم» للاستفاده منهم في أقرب مكان لمحل الإقامة.

جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من النائب مصطفى سالم لمحافظ الاقليم بتاريخ 15/11/2015، والذى وقع عليه عبدالمنعم حينذاك «هام وعاجل»، للانتهاء من دراسة إعادة توزيع معلمي ومعلمات المحافظة للاستفادة منهم في أقرب أماكن من السكن وطبقًا للاحتياج ومراعاة الظروف الاجتماعية.

وتم تشكيل لجنه للوقوف على الاحتياج الفعلى للادارات وتم الاجتماع مع الموجهين العموم والموجهين الأوائل لضبط الأعداد الخاصه بالعجز والزياده على الواقع واستقر الأمرعلى التفاصيل الوارده بالمذكرة المعروضة على الدكتور المحافظ، والذي قام بالتأشير عليها اليوم بتاريخ 2/1/2016 بأنه لا مانع، وطبقًا للتعليمات مع المتابعه والإفاده، على أن يتم تنفيذ ما جاء بها ابتداءًا من التيرم الثاني لعدم الإخلال بأعمال الامتحانات.

وأضاف سالم أنه تم انهاء الموضوع اليوم بحضوره و سنية عزالدين وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج .