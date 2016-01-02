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بالفيديو - مستغلا تعثر برشلونة.. أتلتيكو يخطف انتصارا قاتلا ويتصدر الدوري

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بالفيديو - مستغلا تعثر برشلونة.. أتلتيكو يخطف انتصارا قاتلا ويتصدر الدوري بالفيديو - مستغلا تعثر برشلونة.. أتلتيكو يخطف انتصارا قاتلا ويتصدر الدوري

(إفي): تمكن أتليتكو مدريد من اقتناص صدارة الدوري الإسباني بفوز صعب على ضيفه ليفانتي بهدف نظيف في الجولة الـ18 من المسابقة على ملعب فيسينتي كالديرون.

سجل هدف المباراة الوحيد البديل الغاني توماس تيبي بارتي (ق81) عقب نزوله بديلا للكولومبي جاكسون مارتينيز.

وكان الأتلتي متفوقا في أغلب فترات المباراة بل وأن القائم والعارضة عانداه ثلاث مرات، حيث كانت المرة الأولى (ق28) من رأسية ستيفان سافيتش والثانية من تسديدة كوكى ريسوركسيون (ق53) والأخيرة من عرضية للوسيانو فييتو (ق58).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أتليتكو إلى 41 نقطة ليتصدر الليجا بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف والذي له مباراة مؤجلة، مع العلم بأن ريال مدريد يحتل المركز الثالث بـ36 نقطة حيث سيحل الأحد ضيفا على فالنسيا بملعب ميستايا.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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