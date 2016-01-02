أخبار عاجلة

شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمود طاهر يُجيب هل مصير بيسيرو في خطر.. وحقيقة التدخل بقائمة الأهلي الإفريقية

Google+ Print
محمود طاهر يُجيب هل مصير بيسيرو في خطر.. وحقيقة التدخل بقائمة الأهلي الإفريقية محمود طاهر يُجيب هل مصير بيسيرو في خطر.. وحقيقة التدخل بقائمة الأهلي الإفريقية

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم وجود أي تغيير في الجهاز الفني للفريق بقيادة ماركوس باكيتا عقب تعادل الفريق أمام للمقاصة.

الزمالك تعادل في الوقت القاتل أمام مصر للمقاصة بهدفين لكل فريق في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

دونجا تقدم أولا للمقاصة بهدف صاروخي قبل أن يتعادل أيمن حفني ويعود المقاصة للتقدم عن طريق عمر النجدي، ولكن تمريرة أيمن حفني ولمسة مصطفى فتحي هزت شباك الفريق لتعلن عن تعادل قاتل للزمالك.

طالع أيضا - حفني يخطف "الخروج الآمن" للزمالك من صواريخ المقاصة

وقال مرتضى منصور عقب المباراة: "لا يوجد أي تغيير في الجهاز الفني في الوقت الحالي".

وأوضح "عقب مباراة الزمالك أمام الداخلية سيكون هناك وقفة".

الزمالك يواجه الداخلية يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الدوري المصري.

أقرا أيضا -

صاحب هدف المقاصة: التعادل أمام الزمالك بطعم الخسارة

إيهاب جلال ساخرا: أهم ما في مباراة الزمالك هو عودة الجماهير

الزمالك: سعداء بروح اللاعبين.. قدمنا عرضا جيدا

المقاصة: لو كان ما حدث أمام الزمالك على ملعبنا لشنقونا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم