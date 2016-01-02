محمود طاهر يُجيب هل مصير بيسيرو في خطر.. وحقيقة التدخل بقائمة الأهلي الإفريقية

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم وجود أي تغيير في الجهاز الفني للفريق بقيادة ماركوس باكيتا عقب تعادل الفريق أمام مصر للمقاصة.

الزمالك تعادل في الوقت القاتل أمام مصر للمقاصة بهدفين لكل فريق في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

دونجا تقدم أولا للمقاصة بهدف صاروخي قبل أن يتعادل أيمن حفني ويعود المقاصة للتقدم عن طريق عمر النجدي، ولكن تمريرة أيمن حفني ولمسة مصطفى فتحي هزت شباك الفريق لتعلن عن تعادل قاتل للزمالك.

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وقال مرتضى منصور عقب المباراة: "لا يوجد أي تغيير في الجهاز الفني في الوقت الحالي".

وأوضح "عقب مباراة الزمالك أمام الداخلية سيكون هناك وقفة".

الزمالك يواجه الداخلية يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الدوري المصري.

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