لمرضى القلب.. 7 نصائح لحضور العزومات والاحتفالات دون مضاعفات

بدأ عام جديد مليئا بالتفاؤل والأمل وعام مضى وانتهى بكل ما فيه من فرح وحزن، ومع بداية العام الجديد تكثر الاحتفالات وهو ما يجعل المرضى المزمنون فى حيرة، وقد يسبب ضيقا لخوفهم من المشاركة فى الاحتفالات أو العزومات العائلية ومن تأثيرات ذلك على صحتهم.. فكيف يمكن تجنب لمرضى القلب أن يشاركوا فى هذه الاحتفالات دون آثار جانبية وأضرار صحية؟..

وحول هذا يشير الدكتور أحمد السواح، أخصائى القلب بمعهد القلب القومى، إلى أن الاحتفال بالعام الجديد يكون بالعديد من الأشكال منها الخروج أو التجمع العائلى، ويتخوف أصحاب الأمراض المزمنة من تناول بعض الأطعمة المطهية أو المشاركة فى الولائم خوفا من حدوث انتكاسات.

ويقدم أخصائى القلب بعض النصائح المهمة للتعامل مع أية احتفالات دون حدوث أى مضاعفات وخاصة لمريض القلب، ومنها:

1- حجم الوجبة له أهمية كبيرة يجب أن يوليها مريض القلب اهتماما لتحديد نوعية غذائه، ولذا يجب تجنب الأكل بكميات كبيرة، خاصة الأطعمة ذات السعرات الحرارية والدهون.

2- ينبغى على مريض القلب الذى يرغب فى اتباع نظام غذائى صحى الابتعاد عن الأكل المبالغ فيه فى المطاعم، حيث إن الوجبات فى هذه المطاعم تكون كبيرة الحجم.

3- قياس حجم الوجبات وكمياتها وحساب السعرات الحرارية التى تأكلها فى هذا اليوم، حتى لا تأكل أكثر مما يحتاج جسمك.

>4- الفواكه والخضراوات الطازجة أحد أهم الأغذية الصحية لمريض القلب، فهى أغذية غنية جداً بالمعادن والفيتامينات، كما أنها مفيدة للغاية بسبب انخفاض سعراتها الحرارية ومحتواها المرتفع من الألياف الغذائية.

5- الجبن كامل الدسم واللبن كامل الدهون من أسوأ الأطعمة لصحة قلب مريض القلب.

6- الأوز والبط واللحوم الباردة الجاهزة تشكل خطرا على صحة مرضى القلب بسبب ما تحتوى من دهون عالية.

7 - أخيرا ينصح بتناول كميات منتظمة من أكواب المياه والابتعاد عن المشروبات الغازية والكحولية بصفة عامة، وتناول العصائر الطبيعية.