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غزال يشارك في تعادل قاتل لناسيونال

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غزال يشارك في تعادل قاتل لناسيونال غزال يشارك في تعادل قاتل لناسيونال

شارك علي غزال لاعب وسط ناسيونال ماديرا في تعادل فريقه المثير مع أروكا 2-2 بالدوري البرتغالي يوم السبت.

وحل أروكا ضيفا على ماديرا ضمن الجولة 15 من الدوري البرتغالي.

وشارك علي غزال في المباراة كاملة في مركز لاعب الوسط المدافع.

وبدأ أروكا بالتسجيل عن طريق لاعبه زيكوينا في الدقيقة 14، لكن ناسيونال تعادل بعد ست دقائق بواسطة سالفادور أجرا.

قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أضاف دافيد سيماو الهدف الثاني لأروكا.

وبعد أن كانت النقاط الثلاثة في طريقها لأروكا سجل لويس أوريليو هدف التعادل الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع ناسيونال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ14 بجدول الدوري.

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