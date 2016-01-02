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فيديو| «بصيرة»: «السيسي» على قمة استطلاع شخصية العام بـ34%.. ومطالب شعبية بخفض الأسعار

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فيديو| «بصيرة»: «السيسي» على قمة استطلاع شخصية العام بـ34%.. ومطالب شعبية بخفض الأسعار فيديو| «بصيرة»: «السيسي» على قمة استطلاع شخصية العام بـ34%.. ومطالب شعبية بخفض الأسعار

 

قال رئيس مركز بصيرة الدكتور، ماجد عثمان، إنّ المركز لا يهدف للربح يحرص على إتاحة نتائج استطلاعات الرأى العام لوسائل الإعلام، كما يجرى المركز مقارنات بين العام والآخر بالتركيز على الشخصيات الفنية والرياصية والثقافية بالاعتماد على مناهج بحثية متقدمة.

وأضاف خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامي خالد عاشور، اليوم، أنّ أبرز نتائج هذة الاستطلاعات تكشف مطالب شعبية منها خفض السلع وحل مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة حيث كانت هذة المطالب هى ما تشغل الرأى العام حالياً.

وأوضح عثمان أن 27% من إجمالى العينة الشعبية على مستوى الجمهورية بتمثل الأعمار والمستويات المعيشية المختلفة، طالبت بحل مشكلة البطالة، وعلى مستوى الشخصيات حصل الرئيس السيسي على نسبة 34 % من إجمالي العينة، فيما حصل المهندس ابراهيم محلب على نسبة 4% فقط فى استطلاع العام 2015.

وأكد عثمان أن نتائج الاستطلاعات دائماً تأتى بنتائج ايجابية فى صالح رئيس الجمهورية، مضيفاً ان الشعب دائما ما يميل إلى اختيار منصب الرئيس بغض النظر عن الاسم خاصة أنه صاحب القرارات المصيرية التى تخص هذا الشعب.

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