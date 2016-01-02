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جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب 8.8ملايين قرص (كبتاجون) مُخدر

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جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب 8.8ملايين قرص (كبتاجون) مُخدر جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب 8.8ملايين قرص (كبتاجون) مُخدر

 

أقراص مخدرة – أرشيفية

تمكنت جمارك دمياط برئاسة جهاد عبد القادر، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات ، من ضبط حاويتين قادمتين من لبنان بداخلهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة (كبتاجون) ، بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير ومكافحة المخدرات والصيدلة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ، في تصريح اليوم ، إنه وردت إخبارية من إدارة مكافحة المخدرات باعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير استيراد وتهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة داخل حاويتين بهما 1190 كرسي ومكتب أطفال بوزن 32 طنا.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة ، وبتفتيش الحاويتين تم العثور على 814ر8 ملايين قرص مخدر (كبتاجون) مخبأة داخل الكراسي والمكاتب، مشيرا إلى أن عاطف وجدي رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.

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