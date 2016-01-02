بعد يوم واحد من توليها المنصب .. مقتل رئيسة بلدية في المكسيك

أعلن حاكم ولاية موريلوس المكسيكية جراكو راميريز في تعليق على تويتر اليوم السبت، مقتل رئيسة بلدية مدينة تيمكسيكو بعد يوم واحد من توليها منصبها.

وتولت جيسيلا موتا المنصب رسمياً مع بداية العام الجديد أمس الجمعة، وقالت صحيفة إيل يونيفرسال التي تصدر في مكسيكو سيتي “إن أربعة مسلحين هاجموها في منزلها”.

وقتل عدد كبير من رؤساء البلديات في المكسيك العام الماضي حيث يتبادل رجال عصابات يمولهم تجار المخدرات السيطرة على عدد كبير من المجتمعات المحلية.

وتقع تيمكسيكو على بعد مئة كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة مكسيكو سيتي ويسكنها نحو مئة ألف نسمة.

وكانت موتا عضوا سابقا بالكونجرس الاتحادي وتنتمي للحزب الثوري الديمقراطي اليساري.