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القمنى: أحزننى مشهد "المحجبات" فى الثورة.. ويؤكد: دولة مدنية أو الهجرة

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القمنى: أحزننى مشهد "المحجبات" فى الثورة.. ويؤكد: دولة مدنية أو الهجرة القمنى: أحزننى مشهد "المحجبات" فى الثورة.. ويؤكد: دولة مدنية أو الهجرة
أعرب المفكر سيد القمنى، عن استيائه من مشهد الفتيات المحجبات فى ميادين خلال مشاركتهن بالثورة، قائلاً: "أنا كنت زعلان وأنا بشوف بنات مصر فى الثورة محجبات..إنتى نازلة ثورة ليه..اقعدى فى بيتك..لماذا لم تقرئى لتعرفى ما إذا كان الحجاب فرض أم لا ..الكاذب الأشر من يقول الحجاب فرض.. كاذبون".

وكشف "القمنى"، فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون"، المذاع عبر فضائية "on tv"، أنه سيهاجر إذ لم تصبح مصر دولة مدنية، قائلاً: "إما أن نكون دولة مدنية أو قولوا لنا لنهاجر ونروح أى حته..أنا ما اقدرش أعيش فى دولة دينية"، زاعماً أن الحجاب ليس فريضة، مضيفاً: "قديما كان الوحى ينزل من السماء إلى الأرض أما اليوم فالوحى يخرج من هؤلاء المشايخ الموجودين فى دنيانا"، على حد قوله.

وتعجب القمنى من أسلوب الخطاب الدينى فى مصر بالرغم من مرور 1400 سنة على دخول الإسلام، موضحاً أن أكثر تجارة فى الدنيا شرا وخسارة هى "تجارة رجل الدين".


>رئيس لجنة الفتوى الأسبق: القمنى حاقد وناقم على الأزهر وصاحب قلم مسموم
>عبد الله النجار: أنحنى إعجاباً بحكم حبس إسلام بحيرى كونه "عنوان الحقيقة"
>عبد الله النجار: دعوى سيد القمنى لإدارج الأزهر منظمة إرهابية تثير السخرية
>عميد أزهرى سابق:القمنى منحرف الفكر والأزهر سيكمل رسالته مهما كره الفاسقون
>سيد القمنى للسادة المحترمون: الرئيس أخطأ بتكليف الأزهر تجديد الخطاب الدينى
>سيد القمنى: الأزهر يصدر الإرهاب للعالم وسأقاضيه بالمحكمة الدولية

سيد القمنى يهاجم الأزهر ويتزعم توقيعات إدراج المشيخة ضمن المنظمات الإرهابية

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مصر 365

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