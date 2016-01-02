سيد القمنى متوعدا حال مثوله للمحاكمة:"هقلب عاليها واطيها"

توعد المفكر سيد القمنى، بقلب "الدنيا عاليها واطيها" حال مثوله للمحاكمة، قائلاً:"محاكمة..لأ.. ماحدش يحاكمنى لأنى هقلب عليهم الدنيا، وأقلب عاليها واطيها.. والجدع يجى ياخدنى".

وأشار "القمنى"، فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون"، المذاع عبر فضائية "on tv"، إلى أنه لا يوجد لديه الآن ما يخسره، مضيفاً: "المناظرة بالأدب والاحترام أهلاً وسهلاً، عاوزين تموتونى دى حاجة تانية..تبقى شربات..أنا كنت بموت كل يوم عشرات مرات عشان وطنى يعيش"، مؤكدا أنه يعانى الآن من اكتئاب وطنى جعله جليس المنزل منذ فترة، ومنعه من النزول للشارع.

وقال: "مفيش حكم إسلامى والخلافة دى مرار، ومش جديد عليا المحاكمات، وماحدش شاف المرار اللى شوفته فى حياتى عشان ولادى، والشارع المصرى خرج عن الأخلاق الحميدة منذ ظهر مشايخ العصر"، مستطرداً: "لن أعود لهدوئى وسكونى مع نفسى مرة أخرى، رغم قرارى بالانسحاب سابقاً، لكن بلدى بتضيع".

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