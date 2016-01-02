عبد الله النجار عن فتوى ياسر برهامى بشأن تهنئة الأقباط: ما يدعو له شئ معيب

علق الدكتور عبد النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على مقال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن التهنئة بالأعياد المرتبطة بالعقيدة أشر من شرب الخمر وفعل الفواحش، قائلاً:"الإصرار على الخطأ من شخص يزعم أنه داعية إسلامى شئ معيب".

وأضاف "النجار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح عبر فضائية "المحور"، أن ما يقوله "برهامى" ويدعو إليه ليس له سند صحيح ودليل شرعى يؤيده، وتابع:" الإسلام ليس فيه مثل هذه القسوة والفظاظة.. ولا أعلم أين تربى هؤلاء الناس ومن علمهم هذا".