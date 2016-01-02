نشرة «ONA» للفضائيات| «المسلماني» يعود لـ«دريم».. وغادة رجب بمشهد كوميدي لـ«أعزائي المشاهدين» علي CBC

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء«ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

يغادر الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية، شاشة الحياة، لينتقل إلي شاشة دريم، مع بداية يناير 2016، حيث يعود ببرنامجه ” الطبعة الأولي”.. للمزيد

حصلت وكالة أنباء ONA على كواليس حلقة الليلة من برنامج ” أعزائي المشاهدين..مفيش مشكلة خالص” والذي يقدمه الفنان محمد صبحي و يبث على شاشة CBC، حيث من المقرر أن تجسد الفنانة غادة رجب شخصية ” جواهر” في مشهد كوميدي كامل تؤديه أمام الفنان محمد صبحي والذي يجسد شخصية “حسيب”، وتدور محور حلقة الليلة عن موضوع السلوك الحضاري.. للمزيد

تواصل شبكة قنوات MBC مصر، إطلاقها للمواسم الدرامية على مدار العام وتبدأ غداً “الأحد” العرض الأول والحصري لمسلسل “اريد رجلاً”، والذي يُشارك في بطولته نُخبه كبيرة من النجوم. إياد نصار، ومريم حسن، وأحمد عبد العزيز، وظافر العابدين، ودينا فؤاد، وميار الغيطي، ولقاء سويدان، ورجاء الجداوي، وميرنا المهندس، وسهر الصايغ، ومحمد التاجي” .. للمزيد

أجرى الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج “حوار القاهرة ” المذاع علي شاشة سكاي نيوزعربية، تقريرا خاصا من داخل كنيسة مارجرجس بخير شبرا مصر ، احتفالا بعيد الميلاد المجيد من المقرر بثه في حلقة الليلة.. للمزيد

يستضيف، غدًا، الإعلامي عمرو الليثي المطربة الصاعدة ياسمين، فى حوار غنائي ببرنامج بوضوح فى العاشرة مساءً على شاشة الحياة الاولى وتقدم ياسمينا باقة من أجمل أغانيها والأغاني التي اشتهرت بها فى الفترة الآخيرة.. للمزيد