أمل عرفة ترافق ابنتيها لزيارة قبر والدتها

اصطحبت النجمة السورية أمل عرفة ابنتيها سلمى ومريم لزيارة قبر جدتهما والدة أمل في العاصمة السورية دمشق وعلقت امل على الصورة : " عند رجليكي حتى وهنن تحت التراب بيخلص الحكي وبتطير الروح لعندك تستعجل إيامها ل تلاقيكي ياااااااااا أغلى الناس ... اول زيارة من سلمى ومريم ل أمي مطرح ماهيه الآن.......الله يرحمك".

الصور ولدت اعتراضات من قبل إحدى معجبات النجمة السورية وتدعى امل أيضاً حيث كتبت المعجبة : " الله يرحم والدتك الفاضلة ويجعل مثواها الجنة ؛ بس اسمحيلي تصرف غير مناسب انك عم تتصوري انتي وبناتك بجانب قبر والدتك وفوق هيك تنشري الصور !! تصرف استعراضي لا يليق بالمناسبة !!! ".

إلا ان النجمة أمل عرفة لم تتأخر بالرد حيث كتبت : " تصرف يليق بتأريخ أول زيارة لبناتي لقبر جدتهن ...وتصرف يناسب فقط ... من هم على مستوى ما اقصد من نشر الصور . ومع هيك بحترم وبختلف معو .... اضافة ان فلسفة الموت هي جزء من فلسفة الحياة اللي عّم ربي ولادي عليها ".

لترد عليها المعجبة بالقول : " حقك تؤرخي لاول زيارة ولكن كان افضل لو احتفظتي بالصور لنفسك ؛ اعتقد بهيك موقف بيكون الشخص مشحون جدا عاطفيا وما الو نفس يتصور ؛ وحتى لو تصور للذكرى يحتفظ بالصور لنفسه ؛ راي شخصي لكي الحق بعدم تقبله وحذفه ؛ مع كامل احترامي وتقديري لشخصك الكريم " .

ولتختم امل عرفة الجدال بالقول : " بالمرات القادمة انشا لله سأحاول اني آخد استشارتك قبل ما انشر اي شي !!! ومارح احذف تعليقك أكيد لان يبدو عندك أزمة ب منشورات الأصدقاء او من كانو أصدقاء على صفحتك شكرًا لمرورك .... ومرورك .. لا مكان لصفحتي لأي شخص عندو الجرأة يشكك بصدق ما أنشر ... سلام " .

وبنفس الوقت لم يتأخر رد المعجبين الآخرين على المعجبة حيث أكدوا ان ذلك أمر شخصي بالنجمة السورية وأن لها الحق بان تفعل ما تريد .

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