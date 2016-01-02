سلطات الأمن السعودية: ضبط 340 كيلو من مخدر الحشيش و953 ألف قرص مخدر

>تمكن رجال حرس الحدود السعودى من ضبط 340 كيلو جراما من جوهر الحشيش المخدر بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية ، كما تمكنت الأجهزة المعنية بجمرك الحديثة شمال غرب المملكة من احباط محاولة تهريب 953 ألف قرص مخدر.

وقال المتحدث الرسمى لحرس الحدود العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربى إن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان أحبطوا ثلاث محاولات لتهريب 258 كيلو جراما من الحشيش المخدر ، موضحا انه تم رصد محاولة تسلل عدد من الأشخاص القادمين من الأراضى اليمنية سيرا على الأقدام، وباعتراضهم ضبطت المواد التى كانوا ينوون تهريبها وتزن مائة كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

كما أسفرت عملية أخرى عن رصد أشخاص فى محاولة دخول الحدود السعودية حيث تم التعامل معهم بحزم وقوة ، وبتمشيط الموقع تم ضبط 58 كيلو جراما ، بالإضافة إلى رصد عملية ثالثة لأربعة أشخاص حاولوا تجاوز خط الحدود للداخل وتم التعامل معهم ، وبتمشيط الموقع عثر على أربعة أكياس تحتوى على مائة كيلو من الحشيش.

من جهة أخرى ، أفاد المتحدث الرسمى لحرس الحدود بتمكن رجال حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة الخميس الماضى من إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش المخدر بعد رصدها أربعة أشخاص يمنيى الجنسية على قارب مشتبه به فى عرض البحر ، وخلال ملاحقتهم قاموا برمى بعضا من الحمولة فى البحر ، فيما ضبط بعد تفتيشهم على 82 كيلو جراما من مادة الحشيش وجارى تمشيط المنطقة للعثور على الحمولة الملقاة ، مشيرا الى احالة جميع المقبوض عليهم والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جانبها ، تمكنت الأجهزة المعنية بجمرك الحديثة شمال غرب المملكة من إحباط محاولة تهريب 953 ألفا من حبوب (الكبتاجون) المخدرة عثر عليها مخبأة ضمن إرسالية حجر بناء وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزى أنه أثناء تفتيش المراقب الجمركى لإحدى المركبات القادمة للجمرك ، عثر على كمية من حبوب "الكبتاجون" المخدرة بلغت 953.758 حبة ، كانت مخبأة بطريقة سرية داخل مخابئ تم إعدادها بطريقة فنية داخل 20 "طبلية خشب" ضمن إرسالية حجر بناء كانت قادمة للمملكة عبر المنفذ.

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