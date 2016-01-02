أخبار ليبيا اليوم..الأدلة الجنائية تلقى القبض على مصرى انضم للجماعات الإرهابية

ركزت أخبار ليبيا اليوم على ما أعلنه جهاز الأدلة الجنائية بمدينة المرج من ضبط مصرى انضم للجماعات الإرهابية، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم فشل توقيع اتفاق كاد أن يحصل يوم السبت لـ"وقف إطلاق النار" فى مدينة أجدابيا.> أبرزت أخبار ليبيا اليوم ما أعلنه جهاز الأدلة الجنائية بمدينة مرج الليبية من ضبط أحد المنضمين للجماعات الإرهابية المتشددة، وهو مصرى الجنسية مسلم الديانة فى الخمسين من عمره لقبه "الصقر"، مشيرا إلى كونه أحد المنفذين لعمليات اغتيال وخطف ورصد بضواحى العاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم ما ذكرته مصادر إعلامية أن المتهم انطلق من مدينة زوارة إلى طرابلس، ومنها دفع مبلغ مائة دينار ليبى حتى يصل إلى بنغازى ومنها حاول العبور إلى المنفذ الغربى لمدينة المرج، وفور عرض اسمه على المنظومة الإلكترونية قبض عليه وبحوزته مقتنياته الخاصة وحقائب سفر، واقتاده جهاز الأدلة الجنائية لمقر الأدلة بالمرج للتحقيق.

وقال الناطق الإعلامى لجهاز الأدلة الجنائية بالمرج سالم الصاورى إن المتهم اعتراف بانضمامه للجماعات الإرهابية.

وأوضح الصاورى أن المتهم اعترف أيضًا بعدد العمليات التى شارك فيها، وجارى التحقيق معه لمعرفة تفاصيل أكثر عنه وعن بعض الأشخاص المشتركين معه فى ارتكاب أعمال إرهابية فى المنطقة الغربية ضد المدنيين.

فيما أبرزت أخبار ليبيا اليوم فشل اتفاق كان مرتقبا أن يحصل يوم السبت لـ "وقف إطلاق النار" فى أجدابيا، بسبب تعرض الساعين لعقد الاتفاق مساء اليوم لرماية بسلاح خفيف أمام مقر مديرية أمن المدينة من مصدر مجهول.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية، إن الساعين لعقد اتفاق "وقف إطلاق النار" تعرضوا لرماية غير معروفة المصدر، خلال وجودهم أمام مديرية أمن أجدابيا.

وكان رئيس لجنة الحكماء والأعيان فى أجدابيا قد قال لوكالة الأنباء الليبية فى وقت لاحق، إن اجتماعاً سيعقد مساء يوم السبت بهدف توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار داخل المدينة وتسليم المواقع الأمنية إلى مديرية أمن أجدابيا.