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سيد القمنى: الفتوحات الإسلامية فى عهد عمرو بن العاص "احتلال"

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سيد القمنى: الفتوحات الإسلامية فى عهد عمرو بن العاص "احتلال" سيد القمنى: الفتوحات الإسلامية فى عهد عمرو بن العاص "احتلال"
زعم سيد القمنى المفكر السياسى، أن الفتوحات الإسلامية فى عهد عمرو بن العاص، لم تكن بغرض الدعوة ونشر الإسلام، بل بغرض ما وصفه بـ"الاحتلال".

وقال "القمنى"، فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون"، المذاع عبر فضائية "on tv"، إن الفاتحين عرضوا الاسلام أو الجزية أو القتل، لافتا إلى أن ذلك يدل على الاحتلال باسم الفتوحات الاسلامية، متسائلا:"هل هناك فساد فى الدنيا أكثر من اغتصاب النساء فى الدول التى تم احتلالها"، بحد قوله.

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