أخبار عاجلة

شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نشطاء عن صورة برهامى والأنباء بولا: يصافحونهم بالانتخابات ويكفرونهم بالأعياد

Google+ Print
نشطاء عن صورة برهامى والأنباء بولا: يصافحونهم بالانتخابات ويكفرونهم بالأعياد نشطاء عن صورة برهامى والأنباء بولا: يصافحونهم بالانتخابات ويكفرونهم بالأعياد
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة للشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، بجانب الأنبا بولا، أسقف طنطا ومقرر لجنة العلاقات العامة بالكنيسة القبطية، وذلك بعد الفتوى الصادرة من برهامى بأن تهنئة الأقباط فى أعياد ميلادهم أشر من شرب الخمر وارتكاب الفواحش.

من جانبه، قال محمد عطية، منسق حملة "لا للأحزاب الدينية" لـ"اليوم السابع"، إن السلفيين يتقربون من الأقباط عندما يكون هناك انتخابات برلمانية، حيث يضعونهم على قوائمهم الانتخابية، بينما بعد وقت الانتخابات يشنون حملات هجوم على الأقباط يمنعون مشاركتهم فى البرلمان.

وأضاف منسق حملة "لا للأحزاب الدينية"، أن السلفيين أظهروا وجههم القبيح للجميع، وأكدوا أنهم مستعدون لفعل أى شىء يتناقض مع مبادئهم من أجل مصلحتهم، حيث أصروا على وضع الأقباط فى قوائمهم الانتخابية، كى يتمكنوا من المشاركة فى الانتخابات، والآن يشنون هجوما كبيرا عليهم، ويحرمون تهنئتهم.

فيما قال محمد الأباصيرى، الداعية الإسلامى، إن فتاوى برهامى متشددة، حيث تزعم الدعوة السلفية أنها تحارب الإرهاب والتطرف منذ أربعين عامًا هذا كذب مكشوف يفضحه التاريخ والواقع وفتاوى برهامى بشأن الأقباط تؤكد ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365